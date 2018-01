Jovens jogam bombas contra prédio britânico na Turquia Dois jovens jogaram dois coquetéis Molotov em direção a um prédio do consulado britânico em Ancara, capital da Turquia, causando pequenos estragos. Ninguém ficou ferido, disse uma autoridade do Reino Unido. O prédio não é utilizado desde um atentado suicida ocorrido no consulado britânico em Istambul em novembro do ano passado.