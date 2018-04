Jovens morrem em explosão de bomba da Guerra do Vietnã

Pelo menos seis menores morreram devido à explosão de uma bomba de artilharia no sul do Vietnã, onde ela estava enterrada desde a guerra contra os Estados Unidos. Fontes policiais acrescentaram que a explosão aconteceu na quinta-feira. Um adulto, que foi ferido e se encontra em estado crítico, tentava desmontar a bomba com uma serra quando ela explodiu. A bomba foi encontrada perto da aldeia de Tan Loi, cerca de 200 quilômetros a norte de cidade de Ho Chi Minh (antiga Saigon). De acordo com os porta-vozes, a explosão causou a morte de cinco meninos e uma menina, de 5 a 18 anos, que estavam junto ao adulto no momento do incidente. O homem, de 42 anos, tinha encontrado o projétil num seringal próximo a um aeroporto utilizado pelos Estados Unidos durante o conflito. Segundo seus parentes, ele pretendia retirar e vender os explosivos. As explosões de bombas remanescentes da guerra causam centenas de mortes no Vietnã todos os anos.