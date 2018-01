Jovens norte-americanos não sabem onde fica o Iraque Pode ser que os jovens norte-americanos venham a lutar em breve uma guerra no Iraque, mas a maioria deles nem sequer imagina em que lugar do mapa fica o país governado por Saddam Hussein, informou nesta quarta-feira a National Gepgraphic Society. De acordo com uma pesquisa promovida pela instituição, apenas um em cada sete norte-americanos - aproximadamente 13% - entre 18 e 24 anos foi capaz de encontrar o Iraque no mapa. O índice de acerto foi o mesmo para o Irã, vizinho iraquiano apontado pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, como membro de um suposto "eixo do mal" ao lado de Coréia do Norte e Iraque. Apesar de 58% dos jovens norte-americanos saber que o Taleban e a Al-Qaeda tinham o Afeganistão como base, apenas 17% sabiam indicar onde fica a nação centro-asiática atacada em 2001 pelos EUA. A pesquisa envolveu 56 questões sobre geografia e atualidades que foram respondidas por jovens de nove países. Os norte-americanos tiraram "D", com média de 23 acertos. O México teve a pior média, com 21 pontos, apenas três acima da nota de reprovação. No topo está a Suécia, com média de 40 acertos, seguida por Alemanha e Itália, ambas com 38. Nenhum país conseguiu "A", o que significaria média igual ou superior a 42 acertos em 56 questões. "Se nossos jovens não conseguem localizar países num mapa e não têm consciência de fatos atuais, como poderão compreender as questões mundiais sobre cultura, economia e recursos naturais com as quais nos confrontamos?", questiona em um comunicado o presidente da National Geographic Society, John Fahey. A instituição informou que está montando um painel de formuladores de política, empresários e líderes da mídia para encontrar formas de melhorar a educação e encorajar o interesse por assuntos mundiais. Veja outras constatações da pesquisa: - 34% dos jovens norte-americanos sabiam que a ilha onde foi filmado o programa "Survivor" fica no Pacífico Sul, mas apenas 30% sabiam apontar no mapa onde fica o Estado norte-americano de Nova Jersey. - Quando perguntados sobre a localização exata de 10 Estados no mapa dos EUA, apenas a Califórnia e o Texas foram apontados pela grande maioria dos pesquisados (89%). Em contrapartida, apenas (51%) disseram com exatidão onde fica Nova York, o terceiro Estado mais populoso do país. - No mapa-múndi, os norte-americanos acertaram em média a localização de sete dos 16 países solicitados. Apenas 89% dos norte-americanos pesquisados souberam apontar corretamente onde fica seu próprio país. - No teste do mapa-múndi, os suecos acertaram 13 dos 16 países, enquanto alemães e italianos acertaram 12 cada. - Apesar de 81% dos norte-americanos saberem que o Oriente Médio é o maior pólo de exportação de petróleo, apenas 24% sabem onde fica a Arábia Saudita. A pesquisa foi feita com 300 homens e mulheres entre 18 e 24 anos originais de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, Japão, México e Suécia.