Jovens palestinos morrem ao tentar desarmar bomba Três adolescentes palestinos morreram e um quarto ficou gravemente ferido nesta sexta-feira por causa da detonação de uma cápsula explosiva que eles tentavam desarmar, informaram testemunhas e médicos. Os jovens encontraram duas cápsulas disparadas por tanques israelenses que não explodiram com o impacto. Eles levaram as cápsulas para o interior de uma casa, onde tentaram desarmar e desmontar o artefato para vender os explosivos no interior das bombas. Uma das bombas explodiu, destruindo o porão onde estavam os rapazes e parte do piso térreo da casa, disseram vizinhos e familiares. Médicos palestinos pensaram inicialmente que a bomba israelense tivesse sido atirada contra a casa. Todos os jovens tinham entre 15 e 19 anos.