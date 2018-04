Jovens queimam carros e caminhões pela sexta noite na Dinamarca Grupos de manifestantes colocaram fogo em carros e em caminhões de lixo no norte de Copenhague na sexta-feira, marcando seis noites seguidas de protestos e vandalismo na capital e em outras regiões da Dinamarca, informou a polícia neste sábado. Cinco jovens foram detidos na capital na sexta-feira após 28 carros e 35 caminhões de lixo terem sido queimados, afirmou o oficial da polícia de Copenhague Jakob Kristensen. A imprensa dinamarquesa informou que as prisões em outras cidade colocam em 29 o número de detidos. Carros e escolas foram vandalizados ou queimados na semana passada. A polícia não encontrou nenhuma razão para os protestos, mas disse que o tempo ameno e feriado escolar podem ter contribuído para os tumultos. Na terça-feira, a polícia prendeu dois tunisianos e um dinamarquês que planejavam o assassinato de um cartunista que desenhou uma das charges impressas em um jornal do país dois anos atrás e que acarretou uma série de protestos em países muçulmanos. Quinze jornais da Dinamarca republicaram a charge na quarta-feira como protesto contra o plano de assassinato contra o cartunista. Centenas de muçulmanos se reuniram no centro de Copenhague na sexta-feira para protestar contra o desenho. A maior parte dos muçulmanos considera uma ofensa a elaboração de retratos do fundador do Islã. Assistentes sociais disseram que as prisões, a publicação da charge e os protestos contra os desenhos podem ter alimentado as manifestações. (Por Kim McLaughlin)