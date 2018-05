Jovens revelam jogos eróticos de Berlusconi

ROMA

Os jornais Corriere della Sera e La Repubblica publicaram ontem os depoimentos de Chiara Danese e Ambra Battilana, ambas de 19 anos, testemunhas das festas eróticas chamadas de "bunga-bunga", supostamente promovidas pelo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. Segundo elas, as convidadas beijavam a estátua nua de Príapo, deus grego da virilidade, na casa do premiê em Milão.

Os depoimentos escritos foram entregues aos promotores que cuidam do "Rubygate", caso no qual Berlusconi é acusado de abuso de poder e de pagar por sexo com a dançarina marroquina Karima el-Mahroug, conhecida como "Ruby", quando ela era menor.

De acordo com Chiara e Ambra, as festas na mansão do premiê não eram jantares elegantes, mas "rituais eróticos". Em agosto de 2010, as jovens teriam sido levadas por um colaborador de Berlusconi, o jornalista Emilio Fede, com quem teriam feito testes para um programa de TV.

Elas disseram que o jornalista teria prometido arranjar emprego para as duas meninas como "garotas do tempo" em um telejornal do Canal 4, onde ele havia trabalhado como âncora.

A noite teria começado com um jantar para 15 pessoas. "Ele (Berlusconi) não comeu quase nada e contou piadas tão vulgares que fiquei sem apetite", afirmou Ambra. "Ainda estávamos à mesa quando algumas moças descobriram os seios e os ofereceram a Berlusconi."

"Bunga-bunga". Segundo elas, após contar piadas, o premiê mandou entrar uma estátua de Príapo, símbolo grego da fertilidade. Ele fez a escultura circular entre as moças e pediu que elas beijassem o órgão sexual do deus grego.

"Elas se aproximavam de Berlusconi e todos se tocavam em uma espécie de ciranda, até que ele perguntou se estávamos prontas para o "bunga-bunga". Todas responderam que sim", declarou Chiara.

Na mansão de Berlusconi, de acordo com elas, havia uma pequena pista de dança onde a ex-show girl, hoje conselheira da região da Lombardia, Nicole Minetti, fez uma "pole dance" e um strip-tease. "Nicole Minetti ficou nua e dançou para Berlusconi de forma provocante."

As jovens afirmaram que o premiê pediu que elas também tirassem a roupa. "Quando dissemos que queríamos ir embora, Fede concordou, mas disse que, se fôssemos, não trabalharíamos na TV nem participaríamos do concurso Miss Itália."

Infundados. As duas afirmaram que os depoimentos eram necessários para "defender a própria imagem". "Eu não queria falar, mas fui obrigada, pois em minha cidade sou considerada uma garota de programa", disse Chiara. Os advogados de Berlusconi classificaram os depoimentos das meninas como "infundados". / AFP, AP e REUTERS