Jovens russos acusados de terrorismo alegam terem sido torturados Cinco jovens muçulmanos se apresentaram nesta segunda-feira em uma corte russa na região central de Tatarstan, onde seu julgamento por conspiração terrorista e criação de um estado islâmico dentro do território tradicionalmente muçulmano está sendo realizado faz uma semana. Os adolescente e mais 19 adultos membros do suposto grupo podem ser condenados a 10 anos de prisão se forem considerados culpados, mas todos se declararam inocentes. Os parentes dos acusados e seus advogados dizem que o caso foi "inventado". "Eles estão transformando meus filhos, muçulmanos pacíficos que estudam coreano, em extremistas e militantes", protestou o bombeiro Elgiz Shaydullin, pai de dois dos acusados que já estão detidos fazem 18 meses. Ele foi ao julgamento vestido com seu uniforme de bombeiro. O Serviço Federal de Segurança diz que descobriu um grupo extremista chamado "Jamaat Islâmico". O juiz Ilfir Sakhilov, que está cuidando do caso, disse que os membros foram treinados em campos muçulmanos extremistas, conseguiram armas e planejavam explodir empresas e desestabilizar a região de Tatarstan, ato planejado para as vésperas da comemoração que ocorre uma vez a cada mil anos na capital da província, Kazan, que aconteceu em agosto de 2005. O advogado de defesa Aida Kapchurina disse nesta segunda-feira que desde o começo do julgamento na última semana, "nenhuma evidência foi apresentada além de confissões absurdas que foram conseguidas com o uso de força". "Por que os serviços especiais iriam procurar por terroristas nas montanhas e nas florestas quando é mais fácil eles os procurarem nas mesquitas e apartamentos?", ironizou o advogado. O acusado Ilmir Shaydullin ficou amarrado nas barras de sua cela por nove dias por ter se recusado a apontar evidências que incriminariam seu irmão, Rustam, afirmou o pai do irmãos. O dito líder do grupo, Ilgam Gumerov, foi encaminhado para a corte nesta segunda-feira algemado. Ele disse que reconhecia apenas um dos cinco adolescentes que estavam sob julgamento. Gumerov diz que o jovem participava das leituras do Corão em seu apartamento, na cidade de Aznakayevo. O acusado também disse que o seu primeiro testemunho foi todo induzido por torturas. "Esse caso foi fabricado. Eu fui amarrado em minha cela por dois dias, eles não me deram água e nem me deixaram dormir, e exigem que eu assine confissões", disse Gumerov durante a sessão.