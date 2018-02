Jovens são castigados e multados no Irã por dançarem Um tribunal iraniano condenou 45 jovens a serem açoitados e a pagarem multas após serem detidos enquanto dançavam numa festa de aniversário em Teerã, informou um jornal oficial nesta segunda-feira. O Irã, um jornal em língua farsi, disse que os jovens, entre 17 e 26 anos, haviam sido detidos na sexta-feira à noite após um vizinho informar a polícia de que se estava realizando uma festa em uma casa situada no norte de Teerã. Eles foram presos "enquanto dançavam" e ficaram detidos até domingo. Em seguida, foram levados perante um tribunal, onde foram acusados de "relações ilegais, promover a corrupção e beber álcool". A maioria dos jovens foi libertada no domingo, mas não se sabe se foram flagelados e multados antes de deixarem a prisão. As estritas leis islâmicas aplicadas no Irã proíbem que homens e mulheres compartilhem reuniões ou bebam álcool.