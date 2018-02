Jovens são condenados ao açoite por festejarem no Irã Trinta moças e rapazes que participavam de uma festa de aniversário em Shiraz, no sul do Irã, foram detidos e condenados ao açoite, segundo o jornal vespertino Keyhan. A festa, interrompida pela chegada da polícia, era "depravada" porque adolescentes dos dois sexos dançavam juntos ao som de uma música ao vivo. Cinco dos presentes - entre eles o cantor, o músico e uma jovem de 17 anos que havia organizado a festa - foram condenados a receber 74 chibatadas cada um. Os demais, 40 cada. As forças da ordem iranianas reforçaram nos últimos dias suas intervenções nas grandes cidades contra comportamentos considerados antiislâmicos, entre os quais se incluem as festas mistas e as visitas entre pessoas dos dois sexos que não sejam casadas nem parentes entre si. A polícia de Teerã também ordenou que todos os locais públicos da capital iraniana fechem suas portas à meia-noite, segundo uma fonte das forças de segurança, confirmando uma notícia publicada no jornal Nowruz. A iniciativa, explicou a fonte, foi tomada devido à presença de "perturbadores da tranqüilidade" das famílias. A ordem coincide com o início de uma vasta operação "moralizadora" que há dias colocou nas ruas de Teerã patrulhas especiais de agentes que controlam todos que transitam pelas cidade, a pé ou de automóvel.