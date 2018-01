Jovens tentam impedir embarque de tropas americanas para o Iraque Manifestantes antibélicos voltaram a se reunir nesta quarta-feira na cidade portuária de Olympia, no estado americano de Washington, para protestar contra um embarque de armas ao Iraque, após mais de um dia de manifestações durante as quais a polícia lançou spray de gás pimenta e deteve mais de 20 pessoas. Alguns manifestantes passaram a noite nas instalações portuárias no extremo sul de Puget Sound. Há mais de uma semana, vários manifestantes começaram a vigiar o porto à espera de um navio militar que transportaria para o Iraque equipamentos e cerca de 4.000 soldados estacionados no vizinho Fort Lewis. O cargueiro atracou na noite de segunda-feira. De acordo com o capitão Brad Watkins, os militares utilizaram o gás pimenta em várias oportunidades ontem à noite, inclusive quando algumas pessoas lançaram contra eles garrafas e pedras. Segundo Watkins, 22 pessoas foram detidas, duas delas por se recusar a abandonar a área e o restante por invasão de propriedade privada.