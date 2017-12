Juan Baylac, porta-voz do governo, renuncia O porta-voz da Presidência e subsecretário de Comunicação Social, Juan Pablo Baylac, acaba de renunciar ao cargo na Casa Rosada, onde o presidente Fernando de la Rúa se encontra reunido com seus ministros e assessores mais próximos. Antes de sua renúncia, Baylac deu uma entrevista descartando a possibilidade de renúncia do presidente De la Rúa e admitindo que o governo discute a formação de um novo Gabinete, com a participação do Partido Justicialista. Fontes ligadas ao Justicialismo, no entanto, afirmam que o partido não está disposto a arcar com o desgaste do atual governo. Leia o especial