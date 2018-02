Judeu religioso converte-se ao Islã e vira partidário do Hamas Joseph Cohen, um judeu religioso, mudou-se dos Estados Unidos para Israel em 1998. Três anos depois depois converteu-se ao islamismo e passou a chamar-se Yosef Mohammed Khatib, um partidário do grupo radical islâmico Hamas, de acordo com reportagem veiculada pela TV israelense. Agora, ele se recusa a dizer a palavra Israel, usando em seu lugar Palestina. Seus quatro filhos estudam o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, em vez da Torá. A transformação ocorreu quando ele vivia na cidade desértica israelense de Netivot. Pela internet, travou contato com um xeque dos Emirados Árabes Unidos e os dois passavam horas discutindo teologia. Gradualmente, ele passou a ver o judaísmo como racista e, após ler o Corão, converteu-se, conforme contou à TV. A reportagem não informou sua idade. No ano passado Khatib disse à sua mulher, também norte-americana e judia, que pretendia converter-se ao islamismo. "Eu disse: Escute, eu te amo muito... e tenho de ser honesto", explicou. "Li o Corão e concordo com tudo o que diz. Se eu continuar a dizer que sou um judeu religioso, estarei mentindo." Toda a família assumiu a fé muçulmana e mudou-se para um bairro árabe de Jerusalém Oriental. As crianças, antes os melhores alunos nas aulas de religião judaica, passaram a ser bem versadas no Islã, disse ele. Khatib agora é partidário do Hamas e acredita que um Estado islâmico deveria ser estabelecido no atual Israel e nos territórios palestinos ocupados pelos israelenses. Elogia o Hamas por subsidiar serviços sociais para os palestinos, mas esquiva-se de perguntas sobre o outro lado desse grupo - a promoção de atentados suicidas e outros ataques contra israelenses. Com relação a Osama bin Laden, diz Khatib: "Acho que ele é número 1, muçulmano número 1", afirma, com seu forte sotaque nova-iorquino. "Mas não acho que ele seja responsável pelo ataque ao World Trade Center."