Judeus dos EUA imigram para Israel Desafiando a violência no Oriente Médio, cerca de 400 norte-americanos se mudaram para Israel nesta terça-feira, para construir uma nova vida. Os recém-chegados, que receberam ajuda financeira de cristãos evangélicos, são o maior grupo a chegar a Israel em vários anos. "Poderíamos ter uma vida confortável, mas isso não é importante", declarou Tamar Rudy, de 27 anos, uma mãe de quatro crianças que deixou um emprego de assistente legal em Baltimore. "Criar nossas crianças aqui é importante." Mais de 21 meses de conflitos e uma economia em deterioração têm mantido muitos imigrantes longe de Israel. Quarenta e cinco mil chegaram no ano passado, em comparação aos 60 mil em 2000, de acordo com a Agência Judaica, um grupo semi-governamental que traz imigrantes para Israel. Alguns dos 371 imigrantes que chegaram nesta terça-feira disseram que estavam cansados de esperar pelo fim dos conflitos antes de efetuar a mudança. Outros afirmaram que a vontade de ficar mais perto da terra natal bíblica e de fortalecer o Estado judeu era mais forte do que os temores da mudança. Para outros, foi essencial a ajuda de US$ 5 mil - cerca de US$ 2 milhões no total - doada pelos Cristãos Evangélicos Americanos, que querem encorajar o que eles consideram como a profecia bíblica do retorno dos judeus para a Terra Santa. O dinheiro deles vai para a Sociedade Internacional de Cristãos e Judeus, grupo que apóia novos imigrantes para Israel. O bispo Huey Harris, 73 anos, da Primeira Igreja Tabernácula Pentecostal em Elkton, Maryland, angariou US$ 2.500 na sua congregação. "O que vejo são as Escrituras sendo cumpridas diante dos nossos olhos", disse ele numa entrevista telefônica, em Maryland. "O que virá em seguida? Estou procurando o entusiasmo da igreja, para que Jesus volte à igreja ...e os judeus o receberiam como o seu Messias." Alguns dos imigrantes afirmaram que se sentiam envergonhados em receber dinheiro do grupo, mas estavam agradecidos por isto. Muitos israelenses nutrem sentimentos variados em relação à amizade dos evangélicos, pois o objetivo final deles é converter os judeus ao Cristianismo. Israel, um país construído com base na imigração, atraiu durante a última década quase 1 milhão de novos imigrantes da caótica ex-União Soviética, mas trazer judeus ocidentais, com seus negócios bem-sucedidos e vidas confortáveis em casa, é um desafio maior. "Os Estados Unidos têm a maior comunidade judaica do mundo - 5,5 milhões de pessoas. Isto é mais do que Israel", afirmou o porta-voz da Agência Judaica, Efraim Lapid. "Vemos a comunidade dos EUA como um reservatório estratégico." O vôo charter da El Al que partiu de Nova York trouxe o primeiro grupo de imigrantes judeus a chegar em massa nos últimos anos. Metade deles deve morar em Beit Shemesh, uma cidade nas colinas fora de Jerusalém. Três famílias vão mudar para Gush Etzion, um grupo de assentamentos judaicos na Cisjordânia. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e centenas de israelenses, muitos deles imigrantes norte-americanos, receberam os recém chegados com abraços, no hangar do aeroporto. Um dos que proferia a palavra "Aliyah", termo hebraico usado para imigração que literalmente significa "ascendendo" , era Noa Hirsch, uma estudante de Direito de 22 anos, original de Pittsburgh, Pensilvânia (EUA). Ela afirmou ter vindo a Israel "para me juntar ao meu povo, na minha terra". Hirsch disse que estava mudando para Jerusalém e não se preocupava muito com o fato de a cidade ter sido a mais atingida pelos palestinos. "Talvez eu esteja sendo boba, mas não acredito", disse ela. "O terror está em todos os lugares. Não vou deixar que alguém me diga como devo viver a minha vida." Os palestinos culpam Israel pelos 21 meses de violência, afirmando que a ocupação israelense da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, e as restrições impostas sobre a liberdade de movimento dos palestinos, deixaram muitos deles amargurados. Os palestinos têm tradicionalmente se oposto às leis imigratórias de Israel. Elas são voltadas para os judeus de todo o mundo, enquanto Israel limita a imigração palestina.