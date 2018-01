Judeus e árabes de Israel temem uns aos outros, diz estudo As comunidades judaica e árabe de Israel vivem com o medo mútuo, segundo um estudo do professor Samy Samoja, decano da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Haifa. A pesquisa revela que 68% dos judeus temem uma revolta de parte dos árabes. Ao mesmo tempo, 71,5% dos árabes têm medo de atos de violência dos judeus, segundo os resultados do estudo publicados nesta terça-feira, 13, pelo jornal Maariv. O relatório será apresentado num simpósio previsto para a próxima semana, na Universidade. Em seu trabalho, Samoja entrevistou 702 judeus e 721 árabes. A maioria (62%) dos árabes teme a anexação de suas localidades a um futuro Estado palestino. A sua identificação nacional e política, porém, é com os irmãos palestinos da Cisjordânia ocupada e da Faixa de Gaza. Além disso, 60% do total de 1,1 milhão de árabes temem ser "transferidos" à força a um futuro Estado palestino, ou a países árabes, segundo propõem os partidos hebreus da extrema direita Nacionalista. Desconfiança A desconfiança impede 63% dos judeus de visitar localidades árabes, e 64% se mostram "preocupados" com a alta taxa de natalidade de seus vizinhos, que atualmente contam com 10 dos 120 representantes do Parlamento israelense (Knesset). Em janeiro, pela primeira vez desde a fundação de Israel, em 1948, o Gabinete Nacional incluiu um ministro da coletividade árabe muçulmana, Raleb Majadele, do Partido Trabalhista. Segundo o estudo, 80% dos árabes temem um confisco em massa de suas terras por parte do governo central. Entre os judeus, 73% põem em dúvida a lealdade da comunidade árabe ao Estado de Israel, e 83% se dizem preocupados com o apoio deles aos palestinos. O jornal informa nesta terça que o Serviço de Segurança Geral (Shin Bet) e o governo estão inquietos devido à radicalização de setores islâmicos que se identificam com o movimento palestino Hamas, com o xiita libanês Hezbollah, e com o Irã, cujo presidente, Mahmoud Ahmadinejad, quer "apagar Israel do mapa". Desejo de paz Samoja explica que as porcentagens refletem temores e desconfiança entre as duas comunidades. Mas muitos falam do desejo de conviver em paz. "Os árabes residentes no Estado israelense estão ligados profundamente à vida do país, vêem seu futuro como parte dele e de nenhuma maneira estão dispostos a aceitar a anexação a um Estado palestino", diz Samoja. Um novo movimento de intelectuais da comunidade árabe recentemente declarou que exige autonomia cultural e que Israel se transforme num "Estado de todos os seus cidadãos" abandonando os símolos judeus, como o hino nacional hebraico, o "Hatikva", a estrela de Davi e o candelabro de sete braços.