Judeus farão manifestação em assentamento evacuado

Colonos ultranacionalistas judeus marcharão nesta terça-feira, 12, em direção a um dos quatro assentamentos que Israel evacuou em 2005 no norte da Cisjordânia, informaram os organizadores, membros do Conselho de Assentamentos judaicos. O assentamento destruído de Homesh, junto à cidade de Jenin, foi o escolhido para a manifestação. Centenas de manifestantes de extrema-direita deverão reivindicar a sua reconstrução. Um porta-voz militar israelense confirmou que a passeata "foi permitida por círculos governamentais". Ele acrescentou que o Exército postará nesta terça na região quatro batalhões para garantir a segurança dos colonos. O assentamento foi evacuado em setembro de 2005, como parte do Plano de Desligamento de Gaza e norte da Cisjordânia. Um dos organizadores disse hoje à rádio pública israelense que seu objetivo é reconstruir a colônia e que a expedição de nesta terça "é só o primeiro passo". "Antes não permitiam manifestações no local, hoje sim. No futuro talvez nos deixem reconstruir o assentamento", disse.