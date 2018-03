Judeus ocupam terreno palestino na Cisjordânia, diz agência Grupos de colonos judeus começaram a estabelecer-se, com a proteção do Exército israelense, em dois novos assentamentos na zona de Nablus, Cisjordânia, de acordo com denúncias da agência de notícias palestina Wafa. Os dois assentamentos, Mekhula e Shadmot Mekhula, foram criados em terrenos agrícolas confiscados de seus proprietários palestinos perto da localidade de Ein Albayda e já têm serviços de água e eletricidade. Os moradores de Ein Abayda temem agora que os colonos se apoderem de "grandes terrenos agrícolas" na área, privando-os das "principais fontes de renda". Também temem perder suas próprias casas. Na semana passada, o movimento pacifista israelense "Paz Agora" havia denunciado a criação, nos últimos meses, de 21 novos assentamentos judeus nos territórios palestinos.