Judeus tentam escalar Muro das Lamentações Dois judeus tentaram escalar o Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, porque uma mancha d´água em uma das pedras levou alguns judeus ultraortodoxos a concluírem que o Messias está a caminho. Segundo o rabino-chefe do Muro das Lamentações, Shmuel Rabinovitch, a mancha de água foi descoberta há quatro dias por fiéis que rezavam na base do muro. Alguns judeus místicos acreditam que isto seja um sinal de que "o muro está chorando" o que anunciaria a chegada do Messias, afirmou o rabino. Rabinovitch e a Autoridade de Costumes de Israel estão observando se a mancha d´água, com cerca de 10 por 40 centímetros, está aumentando ou diminuindo. Os dois homens que tentaram escalar o muro ontem foram afastados do local pela polícia.