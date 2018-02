Judeus ultra-ortodoxos são dispensados do serviço militar Parlamento de Israel aprovou nesta terça-feira uma lei que dispensa do serviço militar obrigatório os judeus ultra-ortodoxos que estudam em seminários, legalizando um sistema que já funciona há décadas. De acordo com a nova lei, judeus ultra-ortodoxos que estudarem em tempo integral em seminários serão dispensados de servir ao Exército israelense quando completarem 18 anos. Outros homens israelenses deverão servir durante três anos. O Parlamento de 120 cadeiras conhecido como Knesset aprovou a medida por 51 votos a 41. Cinco parlamentares se abstiveram de votar.