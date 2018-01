Judiciário britânico faz greve pela 1ª vez em 800 anos Pela primeira vez em 800 anos, os funcionários do judiciário de West Midlands, no centro da Inglaterra, realizarão uma greve em protesto contra uma redução salarial imposta pelo governo britânico, informou hoje a imprensa local. Mais de mil funcionários dos setores burocráticos dos tribunais de West Midlands iniciaram uma greve nos próximos dias, a primeira vez desde 1195, quando Ricardo I estabeleceu as cortes judiciais britânicas. A medida afetará o andamento de mais de 300 processos que tramitam na jurisdição, que inclui cidades como Birmingham e Wolverhampton. Segundo a Associação de Oficiais e Magistrados (AMO), as novas medidas do governo para "modernizar a justiça" farão com que mais de 25% dos funcionários dos tribunais de West Midlands sofram grande redução salarial.