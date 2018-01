Juiz acusa formalmente cinco de atentado em Madri Um suspeito chave chorou enquanto outro gritava ?Eu sou inocente?, antes de serem incriminados, com outro marroquino, hoje, por um juiz espanhol, segundo relato de uma funcionária do tribunal. A decisão judicial, que implica numa acusação formal, marca a primeira vez que as autoridades espanholas acusam publicamente os três marroquinos de estarem diretamente envolvidos no mais mortal atentado terrorista sofrido pela Espanha, que culminou na morte de 202 pessoas. Antes, os marroquinos havia sido acusados apenas de falsificar equipamentos de telefonia celular, quando foram presos no dia 13, dois dias depois dos ataques a Madri. As suspeitas centraram-se em extremistas marroquinos que estariam ligados à rede terrorista de Osama bin Laden. Em um vídeotape não autenticado, um homem, afirmando falar em nome da Al-Qaeda, disse que o grupo realizou os ataques em represália pela Espanha ter-se aliado aos EUA na guerra do Iraque. As sessões do tribunal, realizadas desde ontem a portas fechadas, diante do juiz Juan del Olmo, da Corte Nacional, foram tumultuadas, segundo o relato da funcionária que pediu anonimato. O principal suspeito, Jamal Zougam manteve os olhos fixos e chorou, ela contou, e o outro, Mohamed Bekkali, chegou a gritar ?Eu sou inocente! Eu sou inocente!? Os marroquinos foram acusados de 190 assassinatos, 1.400 tentativas de assassinato e de associação com um grupo terrorista. Embora o número de mortos seja de 202, os 190 relacionam-se com os corpos que já foram identificados. Dois indianos - Vinay Kohly e Suresh Kumar, também em custódia desde o dia 13 ? foram acusados de colaborar com grupo terroristas e falsificar documentos, ainda segundo informação da funcionária. Os cinco suspeitos foram levados individualmente a Del Olmo, acompanhados pelos advogados apontados pelo tribunal, nas sessões que começaram ontem à noite e foram até a madrugada de hoje. Os três marroquinos disseram que estavam dormindo quando as bombas explodiram e negaram ter algo a ver com o ataque. Mohamed Chaoui, o terceiro marroquino preso no dia 13, disse ao juiz manter pouco contato com Zougam, seu meio irmão, a quem descreveu como profundamente religioso. Os cinco, que estavam numa cela de uma delegacia de polícia, foram mandados à prisão de Soto del Real, nos subúrbios de Madri. hoje cedo. A decisão de del Olmo de acusá-los formalmente significa que poderão ficar encarcerados por dois anos, enquanto os investigadores tentam juntar evidências suficientes contra eles para levá-los a julgamento. Depois desse período, o juiz ainda pode determinar mais dois anos para novas investigações ou indiciá-los, ou mesmo libertá-los se decidir que não há evidências suficientes. Por enquanto, ele determinou que fiquem em prisão incomunicável, barrando contato com advogados e membros da família. O jornal El País noticiou, hoje, que a polícia encontrou, na loja de serviços telefônicos onde Zougam e Bekkali trabalhavam, uma peça de um celular usada em uma bomba deixada em um dos trens, no dia 11. A bomba não explodiu e o celular foi recuperado e analisado. Aparentemente, o celular foi regulado para se conectar com um detonador, através de uma peça e essa peça foi encontrada na loja, segundo fontes policiais.