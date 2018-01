Juiz adia decisão sobre casamento gay nos EUA Um juiz estadual adiou para sexta-feira uma decisão sobre se as autoridades municipais de San Francisco podem continuar com a distribuição de licenças matrimoniais a casais formados por pessoas do mesmo sexo. O anúncio foi feito depois da realização da primeira de duas audiências sobre o tema. O juiz Ronald Quidanchay disse que ainda não estava "preparado" para emitir uma sentença sobre uma ação impetrada por setores conservadores que buscam deter os casamentos. Desde que o prefeito da cidade oficializou o primeiro casamento gay da cidade na semana passada, 2.430 casais de homossexuais já retiram licenças matrimoniais.