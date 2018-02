Juiz americano declara pena de morte ilegal Um juiz de um tribunal de Manhattan, em Nova York, declarou hoje a lei de pena de morte federal inconstitucional por causa do risco evidente de que inocentes sejam executados. A sentença suspende a aplicação da pena capital nos três Estados sob sua jurisdição, Nova York, Connecticut em Vermont, e não interfere com os demais em que ela é legal. Fontes judiciais disseram que o Departamento de Justiça deve recorrer. O juiz federal Jed Rakoff argumentou que muitas pessoas inocentes foram assassinadas e o Estado patrocinou isso. O promotor público de Manhattan, James Corney, sustentou que o Ato da Pena de Morte, de 1994, é apropriado porque a Suprema Corte determinou que a Constituição não garante veredictos perfeitos ou infalíveis. Rakoff discordou, dizendo que as "melhores evidências disponíveis indicam que pessoas inocentes são sentenciadas à morte com muito maior freqüência do que se supunha anteriormente e provas convincentes sobre sua inocência não costumam aparecer, a não ser muito tempo depois de sua condenação". "Diante da decisão do juiz Rakoff, estamos avaliando as opções de apelação", disse um porta-voz de Corney.