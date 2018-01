Juiz anula adoção de gêmeas pela Internet Um juiz de Arkansas decidiu nesta terça-feira que as gêmeas adotadas duas vezes por meio de uma agência da Internet não pertencem nem ao casal californiano nem ao britânico que lutam por sua custódia e que a questão deverá ser definida por uma corte do Missouri, onde elas nasceram. O juiz solicitou que as meninas, hoje sob custódia do serviço social britânico, sejam enviadas aos Estados Unidos. Ainda não há legislação internacional sobre adoções pela Internet