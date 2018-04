Juiz argentino embarga bens de aliado do casal Kirchner A Justiça argentina determinou ontem um embargo de 40 milhões de pesos (cerca de US$ 10,3 milhões) dos bens do ex-secretário de Transportes do Governo Kirchner, Ricardo Jaime. A decisão implica ainda no confisco preventivo de um iate e um avião. Afastado do cargo desde o ano passado, Jaime é investigado por enriquecimento ilícito.