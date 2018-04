Juiz argentino embarga bens de aliado do casal Kirchner

O juiz federal responsável pela causa, Norberto Oyarbide, é o mesmo que inocentou o ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007) e sua mulher, a presidente Cristina Kirchner, em caso similar.

A Justiça já tinha determinado o bloqueio dos bens de Jaime, da mulher dele e das duas filhas do casal, além de proibi-los de sair do país. O juiz também pediu à Interpol informações detalhadas sobre uma casa comprada pela mulher do ex-secretário em Florianópolis, por US$ 400 mil. Jaime ocupava o cargo desde que Kirchner chegou ao governo.

Espionagem

O prefeito de Buenos Aires, Mauricio Macri, foi chamado para depor no dia 28 em um caso de espionagem envolvendo políticos e empresários. Ele é suspeito de fazer parte de uma associação ilícita que fez escutas telefônicas ilegais. As acusações envolvem a Polícia Metropolitana, criada por Macri no início do ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.