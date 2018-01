Juiz assume a presidência do Haiti; EUA mandam tropas O presidente da Suprema Corte do Haiti, juiz Boniface Alexandre, anunciou que assumiu a presidência do país, após a fuga do presidente Jean-Bertand Aristide, e pediu à população que evite buscar vingança. ?A tarefa será difícil?, afirmou. ?Nada de fazer justiça pelas próprias mãos?. Perguntado por que tomava para si a liderança da nação, Alexandre disse que ?é porque a Constituição manda?. Forças internacionais, incluindo soldados americanos, chegarão rapidamente ao Haiti, disse o embaixador americano James Foley. ?O presidente Jean-Bertrand Aristide tomou uma decisão pelo bem do povo haitiano?, disse. ?Não pedimos sua renúncia?. Foley falou na mesma entrevista coletiva em que Alexandre anunciou que assumia o poder. ?Forças militares internacionais chegarão rapidamente ao Haiti para restaurar o senso de segurança?, disse o embaixador.