Juiz autoriza prisão temporária de 16 guardas mexicanos Um juiz autorizou o encarceramento de 16 policiais municipais envolvidos na matança de pelo menos 145 pessoas no Estado de Tamaulipas, no norte do México, e que foi atribuída ao cartel do narcotráfico Los Zetas. A Procuradoria Geral do México informou, em comunicado, que os guardas municipais ficarão em prisão preventiva por pelo menos 40 dias, enquanto se aprofundam as investigações por delinquência organizada, sequestro e homicídio.