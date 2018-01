Juiz autoriza processos contra empresas aéreas pelo 11/9 A queda de um jato seqüestrado é o tipo de ?perigo previsível? contra o qual a indústria do transporte aéreo de passageiros deveria ter se prevenido, decidiu um juiz nesta terça-feira, autorizando a abertura de processos contra empresas aéreas, autoridades aeroportuárias e fabricantes de aviões por conta dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O juiz distrital Alvin Hellerstein disse que negligência na adoção de medidas de segurança pode ter contribuído para a morte de 3.000 pessoas nos ataques contra as Torres Gêmeas, o Pentágono e a queda de um avião na Pensilvânia. American e United Airlines, Boeing Co. and e a Port Authority de Nova York e New Jersey tentaram anular os processos, argumentando que não tinham o dever de prever e fornecer proteção contra o uso deliberado de aviões como mísseis por parte de terroristas suicidas.