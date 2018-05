Juiz britânico concede liberdade a fundador do WikiLeaks Um juiz britânico concedeu hoje o direito de fiança ao editor-chefe do site WikiLeaks, Julian Assange, durante uma audiência em um tribunal de Londres. A ordem é dada uma semana após o fundador do site se entregar à polícia, em razão de um processo que responde por supostos crimes sexuais na Suécia. O WikiLeaks começou a divulgar no mês passado cerca de 250 mil documentos secretos diplomáticos dos Estados Unidos.