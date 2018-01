Juiz concede liberdade sob fiança a Pinochet O juiz Juan Guzmán concedeu nesta segunda-feira liberdade provisória sob fiança ao ex-ditador Augusto Pinochet, que se encontra em prisão domiciliar desde 31 de janeiro. Mas a decisão judicial ainda terá de ser aprovada pela Corte de Apelações de Santiago. A fiança estipulada pelo juiz foi de 2 milhões de pesos chilenos, o equivalente a US$ 3.450. O juiz Guzmán não explicou as razões de sua súbita decisão de libertar o ex-ditador de 85 anos após 40 dias de confinamento em sua casa de campo a 130 km a sudoeste de Santiago. Cerca de 200 de seus simpatizantes, que foram no domingo saudar o general, só puderam ver a distância um sorridente Pinochet, apoiado numa bengala e cercado de guarda-costas, quando este se dirigiu ao meio-dia à capela de sua casa de campo em Los Boldos para assistir à missa. O ex-mandatário parecia estar em boas condições de saúde e respondeu às saudações de seus partidários. A liberdade do ex-ditador foi ordenada pelo magistrado quatro dias após a Corte de Apelações de Santiago rebaixar sua responsabilidade, de "autor" para "acobertador", no caso de 57 homicídios e 18 seqüestros cometidos em outubro de 1973 pela denominada Caravana da Morte. A decisão tomada hoje por Guzmán deverá ser ratificada pela Corte de Apelações quando esta for reaberta na terça ou quarta-feiras. A mesma Sala do tribunal que decidirá sobre a liberdade provisória concedida a Pinochet deverá analisar e resolver a respeito de uma petição apresentada por sua defesa para que seu julgamento seja arquivado por razões de saúde. Os advogados de Pinochet sustentam que, devido à sua demência vascular moderada, diagnosticada por uma equipe de especialistas, o ex-ditador não está em condições de enfrentar um processo.