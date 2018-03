Juiz condena casal por fazer sexo na praia em Dubai O juiz Hamdi Mustafa Abu el-Khair sentenciou um casal britânico a três meses de prisão. Michelle Palmer e Vince Acros foram acusados de manter relações sexuais em uma praia de Dubai. Além da detenção, o casal precisará pagar o equivalente a US$ 350 e será deportado após a temporada na cela. Porém o magistrado não divulgou detalhes da decisão, assim não ficou claro se eles foram condenados por realizar sexo na praia ou por um crime menos grave. Os dois britânicos têm entre 30 e 40 anos e se conheceram em uma festa com champagne à vontade. Eles foram presos em julho e depois acusados de manterem relações sexuais fora do matrimônio, indecência pública e embriaguez. "Apelarei do veredicto e pedirei ao juiz que leia o relatório médico, que diz que eles não mantiveram relações sexuais", afirmou hoje o advogado da dupla, Hassan Matter. Ambos admitiram ter bebido, mas negaram ter feito sexo. Matter disse que recorrerá assim que receber a explicação formal sobre o veredicto, o que pode levar até 10 dias. "Eu acredito que o juiz os castigou por um beijo, não por manterem relações sexuais na praia", disse o advogado. Caso condenada em todos os artigos, o casal podia pegar até dois anos de prisão. Mostras de afeto em público são ilegais em Dubai, uma cidade que tem uma imagem de paraíso para turistas ocidentais e empresas no Oriente Médio, porém ainda é regida por rígidas leis islâmicas e normais tribais.