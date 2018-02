Juiz culpa coronel pela morte de Víctor Jara O juiz chileno Juan Eduardo Fuentes encerrou o inquérito sobre o assassinato do cantor Víctor Jara - morto no início da ditadura (1973-90) de Augusto Pinochet -, culpando o coronel encarregado do estádio onde ele foi torturado, Mario Manríquez. A família Jara apelará, dizendo que o Exército protege outros envolvidos.