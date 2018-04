Juiz da Suprema Corte anuncia aposentadoria

O juiz da Suprema Corte John Paul Stevens, de 89 anos, vai se aposentar este ano, dando ao presidente Barack Obama a possibilidade de fazer sua segunda nomeação para o órgão, que tem nove membros. Considerado o pilar do bloco progressista da Suprema Corte, Stevens foi nomeado em 1975 pelo presidente Gerald Ford. O juiz havia insinuado várias vezes sua saída depois do segundo semestre, o que fez com que a Casa Branca já iniciasse a busca de um sucessor para ele.