Juiz de Santiago dá ultimato a Kissinger Um juiz chileno deu nesta sexta-feira prazo de 40 dias para que o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger responda a um questionário sobre seu envolvimento no golpe militar de 1973 contra o presidente Salvador Allende. O juiz Juan Guzmán apura o assassinato pela ditadura chilena do jornalista americano Charles Horman. Na época, o embaixador americano em Santiago, Nathaniel Davis, não tomou nenhuma providência em favor de Horman. "Se Kissinger não responder, arcará com as conseqüências", disse o juiz.