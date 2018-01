Juiz declara inconstitucionais indultos a militares O juiz Rodolfo Canicoba Corral declarou hoje a inconstitucionalidade dos indultos concedidos pelo ex-presidente Carlos Menem (1989-99) aos líderes da última ditadura militar (1976-83) envolvidos em assassinatos, seqüestros e torturas de opositores políticos civis. O juiz anulou os indultos concedidos a seis militares, dos quais três ainda estão vivos. Desses, os ex-generais Guillermo Suárez Mason e Juan Bautista Sasiaiñ estão atualmente cumprindo prisão domiciliar pela acusação do seqüestro de crianças durante o regime militar. O terceiro, o general Jorge Olivera Rovere, possui paradeiro desconhecido e está sendo procurado pela polícia. Apesar da declaração de inconstitucionalidade por parte do juiz federal, a última palavra estará com a Corte Suprema de Justiça. A expectativa é que a Corte - sob influência do presidente Néstor Kirchner - que possui uma postura crítica em relação à ditadura - dê seu aval à anulação dos indultos. Menem causou grande polêmica entre 1989 e 1990 quando assinou os decretos estabelecendo os indultos, já que os ex-repressores beneficiados ainda estavam sendo processados pelas violações aos direitos humanos. No total, os indultos concedidos por Menem beneficiavam 277 ex-repressores.