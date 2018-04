Juiz declara inconstitucional parte da reforma de Obama

Em sua decisão, o juiz Roger Vinson (nomeado para o posto por um governo republicano) diz que "não é constitucional" a exigência da lei da reforma de saúde de que os cidadãos que não tenham plano privado paguem uma tarifa para ter acesso ao sistema. Esta é a segunda decisão judicial contra a lei de reforma do sistema de saúde, que é uma das principais vitórias legislativas do presidente Obama em seus dois anos na Casa Branca. As informações são da Dow Jones.