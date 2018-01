Juiz dita prisão preventiva de oito suspeitos de plano terrorista Um juiz britânico decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva por duas semanas de oito suspeitos ligados a um suposto complô para derrubar aviões em pleno vôo entre Reino Unido e Estados Unidos Os suspeitos, de entre 18 e 28 anos, compareceram ao tribunal penal londrino de Old Bailey por meio de videoconferência da prisão de segurança máxima de Belmarsh (sul de Londres). Eles são acusados de conspirar para assassinar e preparar atos de terrorismo. Os supostos terroristas, a maioria muçulmanos de origem paquistanesa, foram detidos em agosto em várias operações em Londres, Birmingham (centro da Inglaterra) e no condado de Buckinghamshire (perto da capital), A Polícia suspeita que esses indivíduos pretendiam introduzir explosivos líquidos, escondidos na bagagem de mão, em até dez aviões para detoná-los em pleno vôo entre Reino Unido e EUA. Os oito suspeitos fazem parte dos 24 detidos entre 9 e 10 de agosto em conexão com a suposta conspiração, dos quais 15 já foram acusados formalmente de crimes de terrorismo e quatro ficaram em liberdade sem acusações. Na semana passada, a Polícia obteve permissão judicial para prorrogar até esta quarta-feira o interrogatório das últimas cinco pessoas que continuam detidas por suposto envolvimento no complô. Segundo a nova legislação antiterrorista britânica, em vigor desde este ano, as forças da ordem dispõem de um prazo máximo de 28 dias, desde o momento da detenção, para interrogar os suspeitos. No entanto, a Polícia não pode esgotar a totalidade dessas quatro semanas sem requerer de tempos em tempos uma permissão judicial. Ao término desse período, a Polícia deve apresentar uma acusação formal ou pôr os detidos em liberdade. A desarticulação do suposto plano terrorista provocou o caos nos aeroportos britânicos, sobretudo nos terminais de Londres, que chegaram a suspender mais de mil vôos devido aos atrasos ocasionados pelos estritos controles de segurança.