Juiz do Haiti libertará alguns missionários dos EUA

O juiz acrescentou que permitirá aos que forem libertados que retornem aos Estados Unidos sem pagar fiança, mas eles devem voltar ao Haiti caso a Justiça exija. San-Vil disse que a investigação do caso prossegue.

O grupo de 10 missionários foi acusado de tentar tirar do país 33 crianças haitianas, sem autorização, após o terremoto do dia 12 de janeiro. Os missionários afirmam que estavam em missão humanitária e negam as acusações de tráfico de pessoas.