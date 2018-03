Juiz espanhol acusa 2 russos chechenos de terrorismo

De acordo com o texto, Ruz disse que há evidências que vinculam os russos a outras pessoas envolvidas em organizações terroristas. Os dois acusados, de origem chechena, foram levados ao tribunal por veículos escuros, que eram escoltados por policiais encapuzados.

Um homem turco, que tinha ligação com os suspeitos, foi acusado de possuir artefatos que supostamente seriam utilizados em um ataque terrorista. O ministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmou que os dois russos são suspeitos de serem membros da Al-Qaeda e disse que o turco é suspeito de ser facilitador do grupo terrorista. Nenhum dos suspeitos teve o nome divulgado.

O turco foi preso na quinta-feira em uma cidade no sul da Espanha, enquanto os russos foram detidos na quarta-feira quando viajavam de ônibus rumo à fronteira com a França. O suspeito turco trabalhou vários anos no ramo da construção em Gibraltar, território britânico localizado no extremo sul da Península Ibérica. A polícia espanhola confiscou o material explosivo que encontrou na casa dele, na cidade de La Línea, fronteira com a colônia britânica. As informações são da Associated Press.