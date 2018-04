Juiz espanhol Garzón manterá atividade no Equador

"De acordo com nossas regras, Baltasar Garzón não tem nenhum impedimento para coordenar a consultoria", disse a presidente do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, Marcela Miranda, à agência Andes.

Ainda de acordo com ela, o juiz não infringiu nenhuma das regras do conselho. Compõem o grupo também o assessor especial da presidente Dilma Rousseff, Marco Aurélio Garcia, o mexicano Porfirio Muñoz, a guatemalteca Carolina Escobar Sarti, a chilena Marigen Hornkohl e o colombiano Juan Luís Mejía.

Garzón esteve no fim de janeiro no Equador para assistir à posse dos 21 novos juízes da Suprema Corte do Equador, escolhidos após um processo de seleção conduzido por um conselho nomeado pelo presidente Rafael Correa. Durante a visita, o juiz evitou comentar os processos aos quais responde na Espanha.

Sobre a reforma judicial, o magistrado disse apenas que a consultoria não tem o poder de vigiar o processo, apenas fazer recomendações sobre a constitucionalidade das propostas. A reforma foi aprovada em um referendo em maio. Nos próximos meses, os consultores devem retornar ao Equador para uma série de visitas.

Ontem, na Espanha, a cúpula judicial do país defendeu a decisão que condenou Garzón. "A decisão termina um processo transparente e os ataques pessoais e institucionais à atuação do tribunal não procede", disse uma porta-voz do Conselho-Geral do Poder Judiciário.

Garzón foi condenado por ter ordenado escutas para investigar um caso de corrupção envolvendo o Partido Popular (PP), atualmente no poder. Entidades de defesa de direitos humanos e partidos de esquerda consideraram que a decisão tem base ideológica. / EFE