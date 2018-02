Juiz espanhol multa partido basco por distúrbios de rua O braço político do grupo separatista basco ETA deve assumir os danos causados por distúrbios violentos de rua provocados por jovens partidários da organização armada, determinou um juiz espanhol. O juiz Baltasar Garzón ordenou ao partido basco Herri Batasuna que pague uma fiança de 24 milhões de euros até as 15h00 de hoje; do contrário, confiscará propriedades do partido até este valor. Em sua ordem, expedida na quarta-feira à noite, Garzón disse que o Batasuna é uma fachada do grupo armado separatista ETA, e que organiza protestos na região basca em que os adolescentes queimam ônibus, quebram vidraças e vitrines de lojas e bancos, e destroem outras propriedades. O Herri Batasuna disse que não pode pagar a soma exigida pelo juiz, e indicou que com esta ordem o magistrado quer, de fato, fechar o partido. O Parlamento espanhol aprovou no mês passado uma lei com que o governo espera proscrever formalmente o braço político do ETA, que já matou mais de 800 pessoas em três décadas na tentativa de conseguir uma pátria basca independente da Espanha.