Juiz Garzón é hospitalizado com paralisia facial O juiz antiterrorismo Baltasar Garzón sofreu uma paralisia facial e hipertensão, segundo informações de um hospital madrileno. Garzón, que ganhou fama internacional em 1998 por ordenar a prisão do ex-ditador Augusto Pinochet por violações aos direitos humanos, foi internado em um hospital no domingo à noite devido a uma paralisia facial causada pelos nervos do sistema auditivo. Segundo comunicado do hospital Montepríncipe, ele pode ter alta hoje ou amanhã. Fontes próximas a Garzón disseram a uma agência noticiosa que o mal se devia ao "intenso ritmo de trabalho" do magistrado. Garzón, que é juiz do Tribunal Nacional, também é conhecido por sua conduta rígida nos processos de traficantes de drogas e de terroristas, tanto da Espanha como estrangeiros, incluindo os suspeitos de pertencer à rede Al-Qaeda.