Juiz indicia e manda prender Pinochet O ex-ditador Augusto Pinochet foi indiciado hoje pelo juiz Juan Guzmán, que ordenou sua prisão domiciliar, informaram os advogados de acusação. O juiz ordenou o julgamento de Pinochet pelos 57 homicídios e 18 seqüestros promovidos pela ?Caravana da Morte?, logo após a derrubada do presidente Salvador Allende, em 1973. O ex-homem forte, de 85 anos, provavelmente cumprirá prisão domiciliar em sua residência de verão de Bucalemu. A notícia do indiciamento de Pinochet foi recebida com emoção pelos familiares das vítimas da repressão do regime Pinochet, de 1973 a 1990. "Ficamos contentes em saber que Pinochet será julgado pelos homicídios", disse o advogado de acusação Hugo Gutiérrez. "É um grande dia para todos os chilenos", acrescentou. Não houve reação pública imediata por parte dos advogados de defesa de Pinochet.