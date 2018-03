Juiz italiano manda soltar 28 suspeitos de terrorismo Um juiz de Nápoles ordenou a libertação de 28 paquistaneses detidos numa operação realizada num apartamento onde as autoridades locais disseram ter encontrado explosivos, mapas de uma base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e uma fotografia de jornal de um militar britânico de alta patente. Um dos advogados de defesa, Gennaro Razzino, disse que o juiz Ettore Favara determinou, numa audiência, que havia razão para acreditar que os paquistaneses não sabiam que havia explosivos escondidos no apartamento onde alugavam quartos. Jornais locais informaram que o apartamento era de propriedade de mafiosos. A TV estatal RAI informou que a própria promotoria pediu ao juiz que libertasse 17 dos 28 suspeitos. Razzino esclareceu que o indiciamento contra os paquistaneses segue vigente, e as investigações continuam em andamento. Os 28 foram detidos em 30 de janeiro, sob acusações de associação ilícita com o objetivo de promover terrorismo internacional e por porte ilegal de substâncias explosivas. A polícia promoveu a operação como parte de uma repressão contra imigrantes ilegais.