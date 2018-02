Juiz liberta 8 dos 10 norte-americanos presos no Haiti

A Justiça do Haiti libertou oito dos 10 norte-americanos presos no país sob acusação de sequestro de crianças, depois de ouvir a declaração dos pais de que entregaram seus filhos voluntariamente aos missionários. Segundo o advogado do grupo de batistas, Aviol Fleurant, o juiz disse que eles podem deixar o país nesta quarta-feira, 17.

"Oito dos meus clientes foram libertados. O juiz quer interrogar dois dos meus clientes porque eles estiveram no Haiti antes do terremoto", disse Fleurant.

Perguntado se o juiz do caso já havia emitido a ordem de soltura, Fleurant disse que sim e que os oito poderiam deixar o país sem o pagamento de fiança.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O juiz Bernard Saint-Vil disse a Associated Press que

os oito poderiam sair do Haiti sem depositar fiança ou quaisquer condições, e acrescentou que agora quer interrogar a líder do grupo, Laura Silsby, e também a Charise Coulter sobre a visita das duas ao país caribenho em dezembro, antes do terremoto.

Saint-Vil disseque pediu a hospitalização de Coulter, que sofre de diabetes. O grupo foi detido quando tentava sair do país com 33 crianças em um ônibus rumo a República Dominicana. Os americanos dizem que se tratou de uma missão humanitária, sem intenções de traficar menores.