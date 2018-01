Juiz manda ex-vice-presidente da Guatemala para a cadeia O ex-vice-presidente Francisco Reyes López (2000-2004) recebeu ordem de prisão, acusado de tentar apropriar-se de um imóvel público cujo valor é estimado em US$ 2,4 milhões. O juiz Víctor Herrera desconsiderou os problemas de saúde alegados pelo acusado e enviou policiais para transferi-lo para uma prisão preventiva, na qual Reyes López deverá permanecer enquanto correr o processo. O hospital onde Reyes estava internado emitiu um comunicado dizendo que o estado do paciente é "estável", mas que a natureza de suas enfermidades faz dele um paciente "de alto risco". Reyes foi interrogado dentro da casa de saúde e, após a diligência, o juiz considerou ter os elementos necessários para ordenar a prisão. Segundo o processo, Reyes teria emprestado cerca de US$ 40 mil a uma instituição governamental durante seu mandato e depois se apropriou de um terreno da instituição de valor 60 vezes superior ao empréstimo.