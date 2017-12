Juiz manda soltar suspeito dos atentados da Espanha O juiz que preside o caso dos atentados à bomba em Madri pôs em liberdade um espanhol acusado de colaborar no transporte da dinamite utilizada nas explosões. Os atentados, perpetrados em 11 de março, deixaram 190 mortos e mais de 2.000 feridos. Segundo um funcionário da corte, que pediu anonimato, Antonio Iván Reiss, de 21 anos, foi colocado em liberdade mas continua acusado de colaborar com um grupo armado. O jovem foi detido na última quinta-feira nas Ilhas Canárias. De acordo com a fonte, durante uma audiência realizada hoje, Reiss admitiu ter carregado uma bolsa em um ônibus até Madri, a fim de entregá-la a Jamal Ahmidan, um dos principais suspeitos dos ataques de 11 de março. Ahmidan morreu em uma explosão suicida, quase um mês depois dos atentados contra o sistema ferroviário madrileno. No entanto, Reiss afirmou ao juiz Juan del Olmo que pensava que a bolsa continha haxixe, e não dinamite. Embora Del Olmo tenha decretado a liberdade de Reiss, proibiu-o de abandonar o país sem autorização e também exigiu que informe seu paradeiro, toda semana, ao Tribunal Nacional.