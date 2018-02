Juiz ordena julgamento de Berlusconi por corrupção Um juiz italiano ordenou que o ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi seja julgado em fevereiro por acusações de corrupção política. O advogado de um outro réu no mesmo caso, Valter Lavitola, ex-editor do jornal do partido de Berlusconi, afirmou a uma rede de televisão que o indiciamento foi emitido por um juiz em Nápoles.