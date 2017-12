Juiz ordena prisão preventiva de suspeito de atentados frustrados Um juiz do Supremo Tribunal Federal da Alemanha (BGH) ditou neste sábado o ingresso em prisão preventiva de um suspeito de participar dos atentados fracassados do dia 31 de julho com malas-bombas em dois trens regionais alemães. Um porta-voz da Promotoria Federal anunciou que o suspeito, o estudante de 23 anos e de origem síria Fadi A.S., é acusado de pertencer a uma organização terrorista, tentativa múltipla de assassinato e tentativa de provocar a detonação de uma bomba. O suspeito foi detido nesta sexta-feira na cidade alemã de Konstanz, no estado federado de Baden-Württemberg, e aparentemente está relacionado com o libanês Youssef Mohamad El Hajdib, de 21 anos, um dos dois homens que tentaram colocar as bombas nos trens. El Hajdib, identificado graças às imagens feitas pelas câmaras de segurança das estações de trem, se encontra em prisão preventiva em Berlim. O porta-voz da Promotoria Federal assinalou que os interrogatórios se concentram agora no segundo suspeito detido no Líbano, um jovem de 24 anos da localidade de Akkar, cuja identidade não foi divulgada. A detenção deste último suspeito nesta sexta-feira foi possível graças às declarações de Jihad Hamad, que se entregou às autoridades Libanesas. Em uma primeira confissão parcial, Hamad admitiu no Líbano diante da presença de representantes da Justiça alemã ter colocado uma mala com uma bomba em um trem regional na Alemanha, mas negou conhecer seu conteúdo. O Governo alemão negocia atualmente com as autoridades libanesas a entrega de Hamad à Alemanha, já que não existe tratado de extradição entre estes dois países. Hamad e El Hajdib teriam tentado explodir bombas em um trem regional que se dirigia de Aachen a Hamm e em outro que cobria o trajeto de Mönchengladbach a Koblenz no último dia 31 de julho. As malas-bomba foram ativadas por um detonador a distância e deveriam ter explodido de forma simultânea às 14h30 (9h30 de Brasília). A explosão não ocorreu devido a um erro técnico, o que evitou um possível massacre similar ao dos atentados de 11 de março de 2004 em Madri e os de 7 de julho de 2005 em Londres. Autoridades alemãs e libanesas estudam a possível relação dos suspeitos com o grupo fundamentalista sunita "Al Tahrir".