Juiz prorroga prisão de norte-americano no Paquistão Um juiz paquistanês estendeu hoje a detenção de um cidadão norte-americano no país que, segundo a polícia, seguia para uma região de forte concentração de militantes, perto da fronteira afegã. O magistrado Nasrullah Khan determinou mais dois dias de detenção para o suspeito, identificado como Jude Kenan, de 20 anos. Kenan foi detido em um posto de controle que leva para Mohmand, uma região tribal considerada um foco de militantes da Al-Qaeda e do Taleban. A polícia investigava para saber o motivo da presença do norte-americano na área. Também hoje, forças de segurança paquistanesas anunciaram que um engenheiro chinês que havia sido seqüestrado no país foi libertado. O seqüestro ocorreu na região de Dir, no oeste paquistanês, em 29 de agosto. Um porta-voz dos militantes do Taleban havia reivindicado a autoria pelo ato. Não foram divulgados outros detalhes sobre o resgate, apenas que o refém está vivo.